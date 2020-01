Dalle primarie del centrosinistra con la bufera sulle dichiarazioni dell’ex premier Renzi contro Emiliano alla maxi operazione anti droga con 22 arresti. Ecco le sette notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 12 gennaio. Primarie in Puglia: scelto Emiliano come candidato presidente per il centrosinistra.

Lunedì 13 gennaio. La rabbia dei piccoli azionisti della Banca popolare di Bari.

Martedì 14 gennaio. Regionali in Puglia, Renzi contro Emiliano: “Porteremo un nostro candidato”

Mercoledì 15 gennaio. Attesa per Papa Francesco: al via la macchina organizzativa

Giovedì 16 gennaio. Scontro tra due auto nel rione Libertà e scatta l’aggressione

Venerdì 17 gennaio. Fiumi di droga dall’Albania: 22 arresti in Puglia

Sabato 18 gennaio. Nunzia, la regina delle orecchiette baresi, vola a New York per rappresentare la Puglia.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.