Dalle 8 e 30 di questa mattina corso Vittorio Emanuele è stato chiuso al traffico per la parata della polizia locale, che oggi festeggia il suo patrono, San Sebastiano. Tutti i reparti della polizia locale, con a capo il comandante Michele Palumbo, hanno sfilato tra centinaia di curiosi. Non sono però mancati i disagi al traffico: bus bloccati e via Piccinni, piazza Massari e corso Cavour paralizzati.

A salutare l’intero corpo della polizia locale il sindaco Antonio Decaro e il prefetto Antonella Bellomo. Le celebrazioni sono poi proseguite all’interno del teatro Piccinni.

