La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata dalle aggressioni delle baby gang in centro a Bari, dal maltempo che ha fatto persino crollare un intero ristorante a Capitolo, fino all’annuncio del pentimento del numero due del clan Palermiti. Ecco le sette notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 2 febbraio. Baby Gang aggrediscono minorenni in centro

Lunedì 3 febbraio. Guerra tra clan, in manette esponenti degli Strisciuglio

Martedì 4 febbraio. Per gelosia picchiano una coetanea e pubblicano il video delle violenze: individuate le responsabili

Mercoledì 5 febbraio. L’esperimento in una scuola di infanzia: lezioni di lingua dei segni

Giovedì 6 febbraio. Si pente il numero 2 del clan Palermiti

Venerdì 7 febbraio. Ecco il nuovo roof garden dell’ex mercato del pesce in piazza del Ferrarese

Sabato 8 febbraio. Venti persone in osservazione in Puglia per Coronavirus

