Una donna muore a 48 anni dopo aver richiesto per due volte l’intervento del 118. Annunciati gli ospiti del Bifest: ci sarà anche Benigni. Ed ancora, la Regione Puglia vara il regolamento per legalizzare la vendita di orecchiette e del cibo fatto in casa. Ecco le sette notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 9 febbraio. Tragedia nel rione Libertà: muore 48enne. Presentata denuncia

Lunedì 10 febbraio. Torna l’allerta maltempo in Puglia

Martedì 11 febbraio. Orecchiette, arriva il regolamento della Regione

Mercoledì 12 febbraio. La storia di Francesco, da figlio di pescatore a comandante di navi da crociera

Giovedì 13 febbraio. Ospiti da Oscar al BiFest

Venerdì 14 febbraio. Il video della Turkish Airlines sulle bellezze di Bari e di altri comuni pugliesi

Sabato 15 febbraio. Il Policlinico si dota di nuovi macchinari per la lotta al tumore al seno

