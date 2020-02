20′ Di Cesare vicino al raddoppio, di testa su corner

10′ Primo gol nel Bari per Laribi!!! Su calcio di punizione il fantasista numero 10 disegna una traiettoria imparabile

4′ Primo tentativo per i biancorossi, Laribi ci prova dalla distanza senza precisione

1′ Partita iniziata

Squadre in campo

Il Bari torna al San Nicola per la 26esima giornata della serie C, girone C. Contro l’Az Picerno la squadra allenata da mister Vivarini insegue il primo posto occupato dalla Reggina, distante 8 punti, ma che ha pareggiato nel pomeriggio nella trasferta di Catania. In campo poche novità, in attacco confermato il tandem Simeri, Antenucci, Laribi. Di Cesare torna titolare al posto di Perrotta squalificato.

Bari (4-3-1-2): Frattali, Ciofani, Sabbione, Di Cesare (c), Costa, Maita, Bianco, Schiavone, Laribi, Antenucci, Simeri

Picerno (3-5-2): Pane; Priola, Vanacore, Ferrani; Fontana, Vrdoljak, Romizi, Pitarresi, Guerra; Nappello, Santaniello.

