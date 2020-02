Mattinata da incubo a Bari per gli automobilisti che cercano di percorrere la statale 16 in direzione Foggia. Si sono verificati tre incidenti, tutti senza feriti, ma hanno provocato inevitabili disagi alla circolazione. I rallentamenti riguardano soprattutto la strada in prossimità degli svincoli per Japigia a quello per San Pasquale, la polizia locale consiglia il percorso alternativo con uscita da via Gentile. Sul posto polizia stradale e Anas.

In contemporanea, a causa dei lavori urgenti dell’Acquedotto Pugliese all’intersezione di via Amendola con Via Omodeo, sono presenti rallentamenti direzione centro città. E’ consigliato il percorso alternativo con svolta in V.le Einaudi.

