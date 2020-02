Ore 11. Iniziata la messa in corso Vittorio Emanuele. Migliaia di persone in centro. Alle 12 atteso l’Angelus. Poi Papa Francesco rientrerà a Roma. Presente alla messa anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Ore 10. 30. Dopo l’incontro con i vescovi e la visita della cripta di San Nicola, Papa Francesco è uscito sul sagrato per salutare i fedeli in attesa (meno di quelli che si aspettavano, probabilmente diversi hanno rinunciato per paura del Coronavirus), prima di spostarsi in corso Vittorio Emanuele per la messa. “Buongiorno a tutti voi. Io vorrei ringraziarvi perché so che voi avete aiutato, state aiutando con le vostre preghiere i pastori. Perché le preghiere sono la forza della comunità cristiana. I pastori pregano a anche dovevano lavorare in questi giorni di riflessione. Ma si sono sentiti aiutati e sostenuti dalla vostre preghiere.Questo lavoro di apostolato della preghiera è importante – ha affermato il Pontefice -. Non dimenticate, pregare per la Chiesa per i pastori, sempre. E ora preghiamo la Madonna: lei ha pregato tanto, sempre, accompagnando la Chiesa».

Ore 9. Papa Francesco sta incontrando i 60 vescovi che hanno partecipato al summit “Mediterraneo, Frontiera di pace”: “La nostra deve essere una testimonianza di unità e di pace. Ci dobbiamo chiedere che contributo possiamo offrire a tutti gli uomini e alle donne del Mediterraneo. Oggi l’area del Mediterraneo è insidiata da tanti focolai di guerra. La guerra è una follia alla quale non ci possiamo rassegnare mai. La guerra potrà essere scambiata per normalità, il fine ultimo della società è la pace. La guerra è il fallimento di ogni concetto umano. Tanti paesi parlano di pace e poi vendono le armi ai paesi in guerra. Aumentano le persone che abbandonano le loro terre, è facile prevedere che tale fenomeno segnerà il Mediterraneo, per cui le comunità religiose non devono farsi trovare impreparate. In diversi contesti sociali si sta diffondendo un senso di indifferenza: chi vive nella ricchezza non si accorge di chi sta invocando aiuto. C’è un senso di paura che porta ad alzare le difese: la debolezza e l’inadempienza della politica sono cause di radicalismo e terrorismo. Chiediamo ai governi la tutela delle minoranze religiose. Non accettiamo che chi cerca speranza nel mare muoia senza ricevere soccorso. Non si può affrontare l’immigrazione innalzando muri”.

Ore 8.30. Papa Francesco è appena arrivato a Bari. Con la “papamobile” ha raggiunto la Basilica di San Nicola dove incontrerà i vescovi e successivamente i fedeli per un breve discorso. La messa in corso Vittorio Emanuele comincerà per le 10.45.

Ore 7.30 I primi fedeli stanno già presentandosi ai varchi per accedere alle aree riservate e quindi assistere al saluto di Papa Francesco prima in Basilica e successivamente in corso Vittorio Emanuele per la messa.

Di seguito, un elenco dei VARCHI (CHECKPOINT) attivi per l’accesso all’evento:

Via Roberto da Bari

Via Andrea da Bari

Via Sparano

Via Argiro

Via Melo

Piazzale IV Novembre

Strada S. Benedetto

Via Genovese

Piazza Chiurlia

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a quanto si apprende, non parteciperà oggi all’incontro “Mediterraneo Frontiera di pace”, organizzato dalla Cei e in corso in questi giorni a Bari. L’assenza di Conte dovuta all’emergenza coronavirus sulla quale il premier in queste ore è impegnato

