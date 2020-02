Piano di sicurezza per la visita del Papa a Bari oggi, domenica 23 febbraio. Primo sondaggio sulle Regionali in Puglia con Raffaele Fitto in vantaggio su Michele Emiliano. Ed ancora il videoclip del neomelodico bloccato dai carabinieri. Ecco le sette notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 16 febbraio. Un nuovo farmaco contro il tumore, scoperto al De Bellis di Castellana

Lunedì 17 febbraio. Tentano di realizzare un videoclip inscenando un assalto ad un furgone: fermati

Martedì 18 febbraio. Tiratori scelti per garantire la sicurezza durante la visita del Papa a Bari

Mercoledì 19 febbraio. Elezioni in Puglia, primo sondaggio: favorito Fitto

Giovedì 20 febbraio. Tour di Bari Vecchia per i vescovi ospiti del summit a Bari

Venerdì 21 febbraio. Ancora una truffa nei parcheggi dei centri commerciali

Sabato 22 febbraio. Confermata la messa del Papa ma è psicosi Coronavirus

