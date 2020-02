Per la sfida contro la Ternana, mister Vivarini rinuncia a Simeri in attacco per fare spazio a D’Ursi in coppia con Antenucci. In difesa Perrotta al posto di Sabbione, rientra Maita a centrocampo. Ecco la formazione titolare:

Frattali; Ciofani, Di Cesare, Perrotta, Costa; Bianco, Maita, Scavone; Laribi; Antenucci, D’Ursi

