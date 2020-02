“L’aver ritrovato un virus nel tampone nasale e salivare di un cane che è vissuto in un ambiente infetto, soprattutto se a basso titolo e cioè in quantità molto esigua, con ogni probabilità denota una presenza passiva del virus e non una replicazione attiva come quando c’è infezione”.

Lo ha dichiarato Canio Buonavoglia, docente di Malattie infettive al Dipartimento di Medicina veterinaria dell’Università di Bari, in una intervista a Il Sole 24 Ore Radiocor, commentando la notizia di un cane, animale domestico di un sessantenne positivo al virus e poi ricoverato in isolamento a Hong Kong, che sarebbe anch’esso «debolmente positivo» una volta fatti i tamponi nelle cavità nasali e nella bocca.

Tanto che il ministero dell’Agricoltura, della Pesca e dell’Ambiente di Hong Kong avrebbe deciso di mettere l’animale in quarantena per quattordici giorni. ‘La debole presenza del virus nell’animale – continua Buonavoglia – va probabilmente ricondotta alla convivenza con una persona infetta, ma questo non significa assolutamente che l’animale sviluppi la malattia. Per essere ricettivo il cane dovrebbe sviluppare un quantitativo di virus notevolissimo e al momento non c’è niente che faccia ipotizzare questo tipo di situazione. Per quanto si conosce al momento – afferma ancora Buonavoglia – è da escludere che gli animali domestici siano mai stati contagiati dal Covid-19. E anche considerando l’enorme diffusione del virus in Cina, sicuramente i colleghi della sanità veterinaria delle aree dove il contagio è stato più diffuso ce ne avrebbero dato notizia.

