Blitz del sindaco Antonio Decaro al parco di Largo Due Giugno dove questa mattina c’erano decine di persone tranquillamente sedute sull’erba. “È una cosa seria questa – ha urlato il sindaco annunciando la chiusura del parco – dobbiamo soffrire qualche giorno, ma ora dobbiamo andare tutti a casa. Non è possibile stare qui, è un assembramento”. Decaro ha chiuso i cancelli del parco, così come è successo per i campetti da calcio.

