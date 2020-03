La settimana appena trascorsa è stata quella caratterizzata dall’avvio delle restrizioni per fronteggiare l’emergenza coronavirus: scuole e attività commerciali chiuse, divieto di assembramento, obbligo di restare a casa. Le uscite sono consentite solo per questioni di lavoro, di salute e di necessità. Ma non solo: dal furto di mascherine al Policlinico alla tragedia nel rione Libertà dove sono morti madre e figlio. Ecco le sette notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 8 marzo. Fuga dal Nord. Obbligo di quarantena in Puglia.

Lunedì 9 marzo. Due rivolte in carcere a Bari in 24 ore.

Martedì 10 marzo. Le lacrime del sindaco di Bari nella città deserta

Mercoledì 11 marzo. Picco di contagi atteso in Puglia per i primi di aprile

Giovedì 12 marzo. Furto al Policlinico di Bari, rubate le mascherine

Venerdì 13 marzo. Morti madre e figlio a causa delle esalazioni di gas da una stufa

Sabato 14 marzo. Ancora fuga dal Nord. Il monito di Emiliano

