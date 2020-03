L’annuncio dell’Enel era stato messo prima dell’emergenza. Ma per ora non è stato ancora revocato: per domenica 22 marzo l’Enel ha comunicato che in una vasta area di San Pasquale (Via Fanelli, via Fortunato, via De Viti de Marco) ci sarà l’interruzione dell’energia elettrica dalle 7 alle 15. Ben otto ore di disagi, in un momento molto particolare per l’intero paese, con tutti costretti in casa per l’emergenza coronavirus. Molte le famiglie che stanno protestando e chiedendo all’Enel di rinviare gli interventi .

(Foto repertorio)

