Un gesto di solidarietà per rendere meno pesante il lavoro nella prima linea dell’emergenza coronavirus. Il panificio Fiore nel cuore di Bari vecchia ha deciso di regalare 15 ruote di focaccia ai sanitari dei reparti Asclepios e Balestrazzi del Policlinico.

“Il forno – scrive in un bigliettino Antonio Fiore – più antico di Bari a strada Palazzo di Città, è sempre vicino a chi soffre e alla nostra terra. Infatti con tutto il cuore dono alla clinica Balestrazzi e al reparto Asclepios, una fetta di felicità e baresità per chi soffre. Baresi, andrà tutto bene”. Una focaccia da medaglia d’oro. Infatti quella barese dello storico panificio Fiore, è la più buona d’Italia come decretato a Bologna, il FICO Eatalyworld, parco tematico dedicato al settore agroalimentare e alla gastronomia nel maggio 2019.

