Continua l’esodo dal Nord in Puglia. E mentre aumentano i contagi da coronavirus nelle città i sindaci si trasformano in “sceriffi” per cacciare e denunciare chi esce di casa senza motivo. Ecco le sette notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 15 marzo. Continua l’esodo dal Nord.

Lunedì 16 marzo. Mappa degli ospedali pugliesi pronti per affrontare l’emergenza coronavirus

Martedì 17 marzo. Partitelle di ping pong e passeggiate: Decaro caccia i baresi che non rispettano il decreto

Mercoledì 18 marzo. Paziente del Nord muore durante il trasferimento in Puglia

Giovedì 19 marzo. Le industrie non si fermano. La denuncia dei lavoratori della Bosch

Venerdì 20 marzo. Arriva l’esercito per controllare chi esce di casa

Sabato 21 marzo. Gli ultimi dati sui contagi in Puglia

