Altri sei decessi legati all’epidemia di coronavirus si sono registrati oggi in Puglia, salgono così a 37. Lo comunica il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

Oggi sono stati effettuati 601 test e sono risultati positivi 120 casi, così suddivisi: 37 nella provincia di Bari; 10 nella Bat; 2 nel Brindisino, 14 nel Foggiano, 29 in provincia di Lecce; 5 nel Tarantino, 2 sono i pazienti provenienti da fuori regione e 21 ancora da attribuire. Dei sei decessi, quattro sono avvenuti in provincia di Foggia, uno nel Leccese e un altro in provincia di Brindisi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 6761 test, i casi positivi in Puglia sono 906, la provincia di Bari la più colpita con 268 casi, segue quella di Foggia con 226.

