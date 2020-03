Il trend in calo delle persone positive al coronavirus in Italia si blocca. Per quattro giorni di seguito era in discesa la curva dei contagi, oggi purtroppo è tornata a crescere. Sono 4.492 le persone attualmente positive in più (ieri 3.492), per un totale di contagiati di 62.013.

Nelle ultime 24 ore sono morte 712 persone contro le 683 di ieri, portando il bilancio totale delle vittime con coronavirus a 8.215. I guariti superano per la prima volta i diecimila (10.361 persone), 999 in più. Il totale delle persone che ha contratto il virus in Italia arriva a 80.539.

