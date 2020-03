Addio a Luca Tarquinio Colletta, storico tifoso del Bari, contagiato dal coronavirus e morto nella giornata di oggi. Tanti i messaggi di addio a Luca, dipendente della Multiservizi e presenza fissa alle partite del Bari. Aveva 44 anni e lavorava nella sede del Municipio 2 a Poggiofranco.

“Purtroppo abbiamo ricevuto una drammatica notizia – scrivono su Facebook La Bari siamo noi – questo virus di m…a ci ha portato via un amico, un assiduo frequentatore della nostra associazione, un grande innamorato della BARI che tutti voi, che venite in sede a vedere le partite avete avuto il piacere di conoscere.

Il nostro pensiero, ed il nostro fortissimo abbraccio in questo momento va alla moglie Anna che non lasceremo mai sola.

Ciao LUCA TARQUINIO COLETTA, continua ad amare Anna ed i colori biancorossi dall’alto dei cieli”.

