Dalla famiglia in isolamento che non sa come fare la spesa alla disperazione di una piccola commerciante che si è trovata senza soldi. Di seguito le sette notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 22 marzo. Muore nonna Rosa al San Paolo. Lo sfogo dei parenti su Facebook

Lunedì 23 marzo. Le grandi aziende che chiudono a Bari

Martedì 24 marzo. Isolati in casa senza poter fare la spesa o acquistare farmaci. La storia

Mercoledì 25 marzo. Due settimane di decreto sull’emergenza coronavirus: ecco la città deserta

Giovedì 26 marzo. La disperazione di una piccola commerciante rimasta senza soldi

Venerdì 27 marzo. Addio a Luca Tarquinio, dipendente della Multiservizi e tifoso del Bari, contagiato dal coronavirus

Sabato 28 marzo. Il bollettino di fine settimana in Puglia

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.