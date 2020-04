Proteste per l’ok alle passeggiate genitori figli. Continua la lotta di Emiliano per fare arrivare in Puglia abbastanza dispositivi di protezione per il personale sanitario. E una buona notizia: lo scienziato di Bari che ha scoperto il primo vaccino. Ecco le sette notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 29 marzo. La denuncia di Emiliano: al Policlinico si lavora con tute non adatte

Lunedì 30 marzo. Il dramma dei piccoli commercianti ai tempi del coronavirus

Martedì 31 marzo. Buoni spesa da 100 euro per aiutare le famiglie in difficoltà a Bari

Mercoledì 1 aprile. Rivolta per la circolare del Viminale sulle passeggiate genitori – figli. Anche Decaro contrario

Giovedì 2 aprile. Lo scienziato nato a Bari che ha scoperto il primo vaccino contro il coronavirus

Venerdì 3 aprile. Un medico aggredisce un paziente in Salento

Sabato 4 aprile. Il bilancio dei contagi in Puglia

