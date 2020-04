“Vi presentiamo l’iniziativa del Carrello Solidale presenti nei supermercati Dok e Famila, dove si può donare la propria spesa che sarà indirizzata ai nostri assistiti”. Al via l’iniziativa solidare dell’associazione InConTra che a Bari assiste migliaia di famiglie in difficoltà già prima dell’emergenza coronavirus. In queste ore la necessità di beni di prima necessità ha spinto i volontari a potenziare la macchina dall’assistenza per senzatetto e famiglie indigenti.

“In questi giorni – scrive InConTra – e alcuni suoi volontari si stanno impegnando per garantire la sua presenza anche in questo momento così delicato. Tutto questo è reso possibile grazie alle donazioni dei nostri concittadini e ai piccoli commercianti che ci offrono l’invenduto ( a loro chiediamo di non smettere mai di chiamarci). Ringraziamo particolarmente il Cav. Pomarico ed al suo gruppo Megamark per i loro doni che ci hanno permesso di riavviareci”.

