Un signore ha picchiato violentemente un ragazzo in strada a Bari, forse in via Manzoni. Qualcuno ha ripreso la scena e il video è diventato subito virale.

Non è chiaro il motivo del pestaggio. Alla fine l’uomo più grande sputa in faccia al ragazzo chiamandolo “drogato”. Le immagini sono molto dure e abbiamo deciso di non pubblicarle.

Qualcuno da un balcone grida all’uomo di fermarsi e minaccia di chiamare le forze dell’ordine, ma l’uomo prosegue la sua violenza. Il video è all’attenzione di polizia e carabinieri per gli accertamenti.

