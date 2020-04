Le urla di Decaro contro un anziano multato in corso Mazzini perché “andava a pranzare dalla figlia”. Gli accessi in base al cognome nei supermercati di Acquaviva. I furti di beni destinati ai bisognosi. Qui di seguito le sette notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 5 aprile. Ad Acquaviva gli accessi al supermercato sono in base ai cognomi

Lunedì 6 aprile. In Puglia si ammalano più giovani rispetto al resto di Italia

Martedì 7 aprile. Blitz di Decaro in corso Mazzini: multato un anziano

Mercoledì 8 aprile. A Bari c’è chi si finge volontario per rubare la spesa destinata ai poveri

Giovedì 9 aprile. Le scuse di Decaro per aver urlato contro l’anziano multato

Venerdì 10 aprile. A San Marco in Lamis Via Crucis in strada, con decine di persone e anche il sindaco

Sabato 11 aprile. Il bilancio della fine della settimana per quanto riguarda i contagi coronavirus in Puglia

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.