Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, sono 159.516 le persone che hanno contratto il virus, includendo deceduti e guariti. Di queste, 20.465 (+566 oggi +2.8%) sono decedute e 35.435 (+1.224, +3.6% ) sono state dimesse. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 103.616, con un incremento di 1.363 rispetto a ieri. I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.

Intanto il governatore del Veneto ha tolto alcuni obblighi come il limite dei 200 metri per l’attività motoria, che può essere svolta comunque “in prossimità dell’abitazione” e sempre singolarmente. Sono alcune delle misure anti-contagio previste nella nuova ordinanza della Regione Veneto, illustrata oggi dal governatore Luca Zaia. Chi presenta una temperatura sopra i 37,5 gradi non potrà uscire di casa. Obbligo dell’uso di mascherina, guanti e gel igienizzante per uscire di casa. I pic-nic e le grigliate all’aperto nelle festività del 25 aprile e 1 maggio saranno consentite in Veneto solo “nel giardino di casa” e per il singolo nucleo familiare; nessun barbeque all’aperto o con gli amici.

