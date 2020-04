Calano ancora i nuovi casi di contagio da coronavirus in Puglia, oggi su 1.149 tamponi refertati sono 53 le infezioni rilevate. Lo comunica il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. I decessi, invece, sono 11: 8 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia. La metà dei nuovi contagi, 27 per la precisione, sono stati registrati in provincia di Bari, altri 24 nella provincia di Brindisi.

Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza, in Puglia sono decedute 278 persone, i pazienti guariti sono 288. SI riduce il numero dei ricoveri, oggi 673, mentre sale ancora quello delle persone in isolamento domiciliare, 1.299. Dall’inizio dell’epidemia sono stati effettuati 33.071 test, i pugliesi positivi sono 3.118, quasi un terzo in provincia di Bari, 989.

