L’annullamento del corteo storico di San Nicola. Il pregiudicato che ha picchiato in strada la convivente, ripreso in un video. La riapertura di librerie e negozi di abbigliamento per bambini. Ecco le sette notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 12 aprile. Picchia convivente in strada. Identificato, e dopo alcuni giorni arrestato, pregiudicato

Lunedì 13 aprile. Spara ad un rider dal balcone a Madonnella

Martedì 14 aprile. Riaprono le librerie, ma poca affluenza

Mercoledì 15 aprile. Decaro annuncia una estate di “sacrifici”

Giovedì 16 aprile. La denuncia di una mamma, in attesa di un tampone da due settimane

Venerdì 17 aprile. Salta il corteo storico di San Nicola

Sabato 18 aprile. Bilancio della settimana sui contagi in Puglia

