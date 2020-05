Multe per assembramenti. Il forte vento a Bari fa staccare una tettoia che travolge e uccide una donna. Via libera ai mercati rionali da lunedì. Di seguito le sette notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 10 maggio. Fioccano le multe per assembramenti a Bari.

Lunedì 11 maggio. Perquisizioni nelle sedi ultras di Bari e Lecce

Martedì 12 maggio. La storia di due fidanzati separati di appena 40 chilometri ma che abitano in due regioni diverse

Mercoledì 13 maggio. Addio allo storico hotel 7 mari

Giovedì 14 maggio. Tragedia in via Crispi: tettoia si stacca per il forte vento e travolge e uccide una donna di 53 anni

Venerdì 15 maggio. Da lunedì riaprono i mercati rionali in Puglia

Sabato 16 maggio. Il sindaco Decaro ai baresi: “Da lunedì riparte la città”

