Tre denunce ieri da parte della Squadra Volanti della questura di Bari. Denunciati un 30enne cittadino albanese, pregiudicato, per furto aggravato in esercizio commerciale e 2 georgiani pregiudicati di 23 e 27 anni, per ricettazione in concorso di costosi capi di abbigliamento, tutti denunciati Autorità Giudiziaria per i reati contestati.Nei giorni scorsi, presso il centro commerciale Ipercoop di Santa Caterina, un albanese 30enne è stato colto mentre perpetrava un furto di generi alimentari esposti all’interno del supermercato per un totale di 75 euro. L’uomo, pregiudicato, è stato fermato, dopo aver oltrepassato le casse di pagamento, dal personale di sicurezza. In brevissimo tempo sono arrivati i poliziotti della Volante di zona che hanno constatato i fatti e lo hanno denunciato per furto aggravato, oltre a segnalarlo all’Ufficio Immigrazione per la sua posizione irregolare sul territorio nazionale.Ieri, invece, in piazza Garibaldi, i poliziotti della Volante di zona, hanno fermato e controllato due georgiani, di 23 e 37 anni, entrambi pregiudicati; all’esito del controllo i due giovani sono stati colti in possesso di diversi capi di abbigliamento ancora etichettati, di marca rinomata, di cui non erano in grado di giustificare la provenienza.Pertanto gli agenti li hanno deferiti alla A.G. per ricettazione in concorso e si sono attivati per la restituzione dei capi di abbigliamento ai legittimi proprietari.