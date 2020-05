Piazza Redentore senza auto. Stanno per concludersi i lavori di restyling della piazza del rione Libertà, come annunciato ieri dal sindaco Antonio Decaro. “La bellezza di un angolo della nostra città ci può sorprendere quando meno ce l’aspettiamo. Piazza Redentore illuminata. I lavori stanno terminando. A giugno sarà inaugurato questo nuovo spazio cittadino”.

I lavori hanno subito diversi ritardi, i primi ad inizio d’anno e successivamente per lo stop per il lockdown a causa dell’emergenza coronavirus. L’intervento, iniziato ad aprile 2019, rientra tra le opere finanziate con il “Programma straordinario per la riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia” (Piano periferie 2016). Con l’obiettivo di creare, in un quartiere storicamente caratterizzato da un’alta densità abitativa e dalla carenza di aree a verde e luoghi pubblici per la socialità, nuovi spazi di aggregazione attraverso la ricucitura delle maglie urbane, l’ampliamento delle superfici di attraversamento e di sosta pedonale, il potenziamento delle aree a verde e dell’illuminazione.

Sono stati rimossi circa 2.500 metri quadri di asfalto a fronte di una pavimentazione in lastre di pietra locale per un totale di circa 4.000 metri quadri, con la messa a dimora di 19 nuovi alberi (16 di canfora e 3 di pruno) e la piantumazione di nuove piante di agapanthus nelle aiuole. Prevista un’area giochi per bambini (circa 500 mq), pavimentata in gomma antitrauma, il posizionamento di 30 panchine lineari monolitiche in conglomerato bianco, 8 cestini portarifiuti per la raccolta differenziata, 3 portabici ad arco in acciaio inox, mappe tattili per non vedenti e dissuasori per delimitare la corsia di traffic calming, istituita sul tratto finale di via Crisanzio. Installato un nuovo impianto di illuminazione.

