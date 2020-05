L’ufficio immigrazione della Questura di Bari comunica che la validità dei permessi di soggiorno che siano in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020 è stata prorogata fino al 31 agosto 2020.

Sono prorogati fino al medesimo termine anche: i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale; le autorizzazioni al soggiorno di cui all’art.5, comma 7, del testo unico di cui al D.L.vo n.286/1998; i documenti di viaggio di cui all’art.24 del D.L.vo n.251/2007; la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale di cui al comma 2 dell’art.24 del D.L.vo n.286/1998; la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli artt.28,29 e 29bis del D.L.vo n.286/1998; la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per i casi particolari di cui agli art.27 e seguenti del D.L.vo n.286/1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti intra-societari.

Infine, la validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, è prorogata sino al 31 dicembre 2020.

