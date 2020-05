La Regione Puglia, grazie alle consegne della Protezione civile nazionale, degli acquisiti diretti in Cina e Russia e alle donazioni, ha in magazzino una dotazione di mascherine chirurgiche pari a 6 milioni e 482mila pezzi; di mascherine FFP2 pari a un milione e 325mila pezzi.

Scarseggiano, invece, le scorte di mascherine FFP3, nei magazzini sono rimasti solamente 60.405 pezzi, così come non c’è una grande riserva di tute, sono circa 180mila. E’ quanto emerge dalla rendicontazione messa a disposizione dalla Regione Puglia e protezione civile regionale. Dai documenti emerge che per l’emergenza coronavirus, la Puglia ha ricevuto dallo Stato 1,2 milioni per acquistare Dpi, mentre ha impegnato circa 65 milioni dal proprio bilancio autonomo, di cui 30 milioni già liquidati. Le donazioni raccolte dalla Regione Puglia sono pari a 8,3 milioni.

