Come disposto questa mattina dal comitato per l’ordine e la sicurezza in prefettura, sono partiti questa sera i controlli anti assembramento. Blitz delle forze dell’ordine nei luoghi della movida, dall’Umbertino a piazza del Ferrarese fino a corso Vittorio Emanuele

Tantissimi i giovani che si stavano intrattenendo nei giardini, sulle panchine e davanti ai locali. Molti anche senza mascherina. Sono scattate le prime multe: una decina. Gli assembramenti inoltre si spostavano all’arrivo delle pattuglie. I controlli proseguiranno per tutto il fine settimana.

