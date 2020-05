È in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, a questo link, l’avviso pubblico per individuare gli operatori interessati allo svolgimento del servizio di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini e/o segway a propulsione prevalentemente elettrica.

Tramite l’avviso si individueranno al massimo cinque soggetti interessati a svolgere in via sperimentale il servizio di sharing fino al 27 luglio 2022 (termine della sperimentazione).

L’avviso resterà aperto sino al raggiungimento della soglia del limite massimo di 1.500 dispositivi elettrici complessivi sul territorio comunale. I soggetti interessati potranno presentare proposte che prevedono una flotta composta da un minimo di 150 dispositivi fino a un massimo di 500, che dovranno essere messi in esercizio entro 45 giorni dall’accettazione della manifestazione di interesse da parte dell’amministrazione comunale.

Tale numero potrà essere incrementato su richiesta dell’amministrazione laddove pervenga un maggior numero di richieste da parte degli operatori interessati ovvero all’esito del monitoraggio dei report data delle attività di sharing già autorizzate.

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno valutate da una commissione, appositamente costituita, che verificherà i requisiti al fine dell’ammissibilità della manifestazione stessa autorizzando ogni operatore, in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino al raggiungimento del valore massimo di 1.500 dispositivi complessivamente assegnabili.

La flotta dei dispositivi per la micromobilità elettrica deve essere composta da mezzi completamente elettrici. Sono autorizzabili flotte anche disomogenee di dispositivi composte esclusivamente dalle seguenti tipologie: segway e monopattino di cui al D.M. 229/2019 del 4/6/2019. La manifestazione di interesse dovrà pervenire al Comune di Bari esclusivamente a mezzo PEC all’ indirizzo: traffico.comunebari@pec.rupar.puglia.it. Allo stesso indirizzo potranno essere inviate comunicazioni e richieste di chiarimento.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.