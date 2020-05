In considerazione delle recenti misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità, per gli Atenei, di predisporre misure organizzative per consentire lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato, il Ministero ha comunicato il nuovo calendario delle date che sostituisce integralmente il precedente calendario pubblicato con avviso dell’11 marzo 2020:

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria martedì 1 settembre 2020 Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria erogati in lingua italiana giovedì 3 settembre 2020 Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di Architetto entro venerdì 25 settembre 2020

(la data è definita da ciascun Ateneo nel proprio bando) Corsi di laurea delle professioni sanitarie (triennali) martedì 8 settembre 2020 Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e

Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria

erogati in lingua inglese giovedì 10 settembre 2020 Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in scienze

della formazione primaria mercoledì 16 settembre 2020 Corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie venerdì 30 ottobre 2020

