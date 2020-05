Niente parata per il 2 Giugno per la festa della Repubblica. Ma si terrà il Giro di Italia delle Frecce tricolori che comincerà il 25 maggio da Trento e Codogno, Milano, Torino, Aosta, il 26 Genova, Firenze, Perugia, L’Aquila, il 27 Cagliari e Palermo, il 28 Catanzaro, Bari, Potenza, Napoli e Campobasso, il 29 Loreto, Ancona, Bologna, Venezia e Trieste. Il 2 giugno a Roma. Qui gli aerei porteranno il tricolore sui cieli della Capitale effettuando alcuni passaggi sulla città durante la cerimonia di deposizione di una corona di alloro presso l’Altare della Patria da parte del Presidente della Repubblica.

Il Giro di Italia non sarà una manifestazione, come quella tradizionale ad esempio che si tiene ogni due anni in occasione della festa di San Nicola a Bari. La pattuglia acrobatica sorvolerà i cieli di Bari il 28 maggio. Un abbraccio in sei giorni in tutta Italia, in memoria delle vittime del coronavirus e “in segno di unità, solidarietà e di ripresa”.

