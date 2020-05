Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha annunciato una ordinanza per la chiusura dei locali nel caso di mancato rispetto delle disposizioni covid. Il comitato per l’ordine e la sicurezza della Prefettura ha disposto controlli che sono partiti proprio nella serata di ieri in tutti i luoghi della movida. Ma nonostante i moniti e i blitz la movida non si è fermata e neanche gli assembramenti.

I residenti del comitato della zona Umbertina sono imbufaliti. Perché il pericolo di un aumento dei contagi, se si continua così, diventerà sempre più reale.

“Sembra che le campagne di sensibilizzazione promosse dai mass media ad ogni livello e da noi, in piccolo, sul territorio non riescono a sensibilizzare coloro che continuano ad assumere comportamenti non conformi ai protocolli emanati – scrivono i residenti – I sacrifici di tutti possono essere pregiudicati da questi comportamenti. Ritroviamo il senso di comunità e sforziamoci di essere responsabili”.

(Foto scattata ieri notte nell’Umbertino)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.