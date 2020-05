“Presto a Bari potremo girare in monopattino, ma senza doverne comprare uno”. L’annuncio è del sindaco Antonio Decaro su Facebook e riguarda il nuovo bando del Comune per l’avvio di un servizio di noleggio di monopattini sul modello del “bike sharing”.

“Saranno collocati fino a 1500 monopattini, in varie postazioni della città, a disposizione di tutti i cittadini attraverso una app che permetterà di individuare il mezzo, prenderlo e pagare il servizio – spiega Decaro – In questi mesi di lockdown abbiamo dovuto modificare le nostre abitudini, il nostro modo di vivere, di salutarci e anche di muoverci in città. I mezzi pubblici non possono più contenere troppe persone e non ci possiamo permettere di tornare tutti all’automobile. Biciclette e monopattini saranno il nostro futuro, insieme ad un piano di mobilità sostenibile che porterà in città nuove piste ciclabili, aree pedonali e zone 30- 20 e 10 km/h. La prima sfida per me sarà imparare ad utilizzarlo”.

