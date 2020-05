Multe per i tifosi scesi in strada a Bitonto per festeggiare la promozione in serie C, decisa dal Consiglio Direttivo di ieri della Lega Nazionale Dilettanti. La polizia è intervenuta per fermare i sostenitori della squadra di casa, in strada mentre intonavano cori e innalzavano striscioni, senza però tenere la distanza tra loro.

“Mi ripeto – dice il sindaco Michele Abbaticchio – siamo felicissimi per la promozione dell’ US Bitonto. Ma vi avevo pregato di non festeggiare in piazza per i noti motivi. Sono intervenute le forze dell’ordine con la polizia municipale e dopo 20 minuti sono riuscite a riportare la situazione generale in stato di sicurezza. Con qualche sanzione. Alcuni sono stati riconosciuti e credo saranno perseguiti. Mi dispiace, davvero, per tutto quanto quello che ne conseguirà”.

(foto Facebook)

