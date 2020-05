Sono stati intensificati i controlli a Bari in questo sabato pomeriggio, per evitare gli assembramenti. Pattuglie delle forze dell’ordine stanno monitorando i luoghi più frequentati come il centro storico e l’Umbertino. E questa sera i controlli saranno maggiori per scoraggiare gli assembramenti.

Ma non mancano le infrazioni. Cosi come è successo per il San Paolo anche a Bari Vecchia c’è chi organizza partitelle improvvisate, rompendo le recinzioni e ignorando i divieti.

Stracolma via Sparano, la via per lo shopping. In tantissimi con le mascherine e anche qui non sono mancati gli assembramenti.

