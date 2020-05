L’assessore al Patrimonio Vito Lacoppola rende noto che, nelle giornate di lunedì 25, martedì 26 e mercoledì 27 maggio, coloro che non abbiano ancora riscosso il contributo alloggiativo potranno ritirarlo presso la filiale Unicredit di via Magna Grecia 45, dalle ore 8.30 alle 13.15 e dalle ore 14.30 alle 15.45.

Ci sono infatti ancora dei “ritardatari” che non si sono presentati, secondo le giornate indicate dal Comune, alle sedi dell’Unicredit per ritirare gli assegni del Comune, contributi messi a disposizione per aiutare le famiglie più indigenti a pagare gli affitti. Il Comune ha chiesto all’Unicredit di prevedere ancora altre tre giornate per il ritiro.

