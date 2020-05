Lo sfogo di un dottore impegnato nei reparti covid è diventato virale. Su Facebook ha pubblicato una foto degli assembramenti a Torre a mare.

“Perdonatemi, ma sono io il co….e di medico che insieme agli altri miei colleghi ed infermieri restano oggi qui in reparto COVID tutti bardati in spirito di sacrificio o voi imbecilli, irresponsabili che circolate senza scrupolo di coscienza, con il rischio di potervi contagiare ed ammalare? Fatemi capire sig sindaco, presidente …ci sono congiunti fuori Regione che non possono incontrarsi e poi si tollerano situazioni simili. Siamo alla follia pura. Intervenite”.

Uno sfogo condiviso da centinaia di persone da parte di chi in questi mesi ha lottato in prima linea per curare i pazienti affetti da coronavirus. Uno sfogo che ha avuto tantissimi commenti di approvazione. Sono davvero tanti gli assembramenti in tutta la città, soprattutto nelle zone della movida.

(Foto Facebook Torre a mare)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.