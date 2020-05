La bellezza della natura sulla costa di Bari. A San Giorgio nuova schiusa delle uova del Fratino, una specie di uccelli a rischio estinzione che ogni anno sceglie di deporre decine di uova sulla battigia del lungomare di San Giorgio al termine della migrazione durante i mesi più caldi fino all’estate.

Oggi nuova schiusa, ripresa da un cittadino che ha subito chiamato gli agenti della polizia municipale per mettere in sicurezza la zona e proteggere le uova, in attesa della nascita degli uccellini.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.