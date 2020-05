Incidente questa mattina sulla tangenziale di Bari, all’altezza dell’uscita di Bari Picone. Due auto, per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbero tamponate. Una peugeot 107 è finita sul guardrail dopo essersi ribaltata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118: un uomo è stato trasportato in codice rosso al Policlinico. Si indaga sulla dinamica dell’accaduto. Traffico in tilt e lunghe code.

