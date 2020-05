Il Consiglio comunale di Bari ha approvato un ordine del giorno presentato dal consigliere Danilo Cipriani di Bari Bene Comune per la cancellazione di via Nicola Pende.

“Una strada di Bari, della nostra città, – dice Cipriani – non poteva restare dedicata a Nicola Pende, controversa figura di accademico fortemente legato al passato regime fascista e che firmò, insieme ad altri nove studiosi razzisti, il famigerato Manifesto della Razza. Non poteva restare così. Ieri la battaglia di Bari Bene Comune è stata vinta. È stato approvato, infatti, dal Consiglio Comunale un ordine del giorno da me presentato che impegna l’amministrazione comunale a rimuovere quel nome da una via della nostra città, da sempre portatrice di principi quali la democrazia, l’uguaglianza, la libertà”.

Bari Bene Comune ha inoltre proposto al Consiglio di intitolare la strada alla scrittrice Alba de Cespedes, poetessa, giornalista, partigiana, animatrice fra le prime di Radio Bari nel 1943, la prima radio libera di una Europa ancora in gran parte sotto il giogo nazista.

“Ringrazio per il prezioso supporto La Giusta Causa, Convochiamoci per Bari, Anpi, Lea Durante e Le Ribellule Isteriche” conclude Cipriani.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.