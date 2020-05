Manifestazione di protesta del Consorzio Radio Taxi oggi a Bari per la crisi economica e lavorativa del settore taxi causata dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Per l’occasione la Polizia Locale, vista la necessità di far sostare i taxi dei manifestanti in largo Giannella al fine di evitare di congestionare il lungomare Nazario Sauro, ha disposto il divieto di transito in largo Giannella.

Decine le auto dei tassisti parcheggiate in largo Giannella: la manifestazione si sta svolgendo davanti alla Regione.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.