Nella serata del 25 maggio la Polizia Stradale di Bari è intervenuta su di un incidente tra due auto, che ha interessato la Statale 16 all’altezza dell’uscita per Mola di Bari, provocando lunghe code in direzione sud.

Nella circostanza, i poliziotti hanno denunciato un 23enne, originario della provincia, per omissione di soccorso e guida sotto l’effetto di alcol; al predetto è stata anche ritirata la patente di guida per la successiva revoca e gli è stata sequestrata l’auto che, a causa della responsabilità del sinistro, sarà destinata alla confisca.

A bordo dell’ auto che ha causato il sinistro, i poliziotti hanno identificato un ragazzo, che da subito è apparso nervoso e reticente nel fornire informazioni sull’accaduto, infatti i successivi accertamenti hanno permesso di risalire al reale conducente dell’auto e responsabile del sinistro, che si era dato alla fuga prima dell’arrivo della pattuglia.

Il 23enne è stato raggiunto dai poliziotti al centro di Polignano e, dopo una iniziale reticenza, ha ammesso la propria responsabilità.

I poliziotti lo hanno immediatamente condotto presso il pronto soccorso di Monopoli per gli accertamenti alcolemici e tossicologici, che hanno dato esito positivo.

