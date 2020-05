In serata, poco dopo le 21 e 30, a Bari, in piazza Risorgimento, è scoppiata un furibonda rissa tra due gruppi di ragazzi. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia, dalle prime informazioni raccolte due persone sarebbero rimaste ferite ma non in maniera grave. Un ragazzo è stato accoltellato.

Stando ad una prima ricostruzione, la rissa avrebbe visto protagonisti un gruppo di ragazzi del Libertà e uno di Bari Vecchia, non si conoscono ancora i motivi che hanno scatenato l’aggressione. Gli agenti stanno ascoltando alcuni testimoni.

