Sono 27 i Comuni della provincia di Bari selezionati dall’Istat dove si svolgeranno i test sierologici sulla popolazione a campione. Il Ministero della Salute, su indicazione del Comitato Tecnico Scientifico, ha promosso con l’Istat un’indagine di siero-prevalenza della popolazione inerente l’infezione da virus Sars-Cov-2, che è cominciata ieri.

In tutta Italia sono coinvolte 150.000 persone, residenti in duemila Comuni, selezionate da ISTAT quale campione rappresentativo dell’intera popolazione italiana. I cittadini selezionati saranno contattati dalla Croce Rossa Italiana per fissare un appuntamento per il test, che consisterà in un piccolo prelievo di sangue presso i Centri prelievo individuati dalle Regioni e dalle Province Autonome o presso quelli della C.R.I.. Al fine di stimare l’estensione dell’infezione nella popolazione e descrivere la frequenza della stessa in relazione ad alcune variabili, quali l’età, il sesso, la Regione di appartenenza, l’attività lavorativa e, quindi, valutare con attendibilità il tasso di siero-prevalenza, è fondamentale che tutti i soggetti selezionati partecipino all’indagine.

Ecco l’elenco: Adelfia Altamura Bari Bitonto Bitritto Capurso Casamassima Cellamare Conversano Corato Gioia del Colle Gravina in Puglia Grumo Appula Locorotondo Modugno Mola di Bari Molfetta Monopoli Noci Noicattaro Palo del Colle Putignano Rutigliano Ruvo di Puglia Santeramo in Colle Terlizzi Triggiano

