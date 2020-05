La Giunta regionale pugliese ha autorizzato un intervento straordinario da 4,5 milioni finalizzato a garantire il diritto allo studio universitario nella fase emergenziale da Covid-19: si tratta di un bonus da 500 euro agli studenti in «condizione di maggiore fragilità economica appartenenti alla fascia Isee per prestazioni universitarie inferiore o uguale a 10.000 euro». I beneficiari devono impegnarsi a usare il bonus per acquistare strumenti informatici per la didattica a distanza.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.