Gli assistenti civici “non avranno compiti di ordine pubblico”: lo ha chiarito questa mattina il sindaco di Bari, Antonio Decaro, presidente Anci, intervenendo ad Agorà, su Rai3. “Per noi – ha spiegato – sono volontari che già nella fase dell’emergenza ci hanno dato una mano portando i medicinali o la spesa a chi era in difficoltà. Ci hanno aiutato davanti ai mercati per contingentare gli ingressi ma non c’entrano nulla con la movida né con i controlli. I volontari – ha aggiunto – per me devono fare quello che hanno fatto in questi mesi”.

Decaro ha ribadito che i sindaci solamente con la polizia municipale non ce la fanno a controllare i territori: “Se dobbiamo tenere i vigili urbani davanti a tutti gli ingressi dei mercati, dei parchi, dei giardini, non ce la facciamo”.

